大分市内の銀行で7日、学生に一日支店長を体験してもらうインターンシップが行われました。 【写真を見る】就職前の学生が銀行の一日支店長に融資業務など体験大分 この取り組みは、豊和銀行が就職を控えた学生を対象に銀行業務への関心を深めてもらおうと、今回初めて実施したものです。 一日支店長に任命されたのは、県内外の大学や短期大学に通う学生6人です。学生たちは朝礼や会議に出席したほか、午後からは取引