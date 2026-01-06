本日1月6日（火）、2026年最初の『テレビ千鳥』はゴールデン1時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は、料理の取り方で人間性やセンスがあらわになる大人気企画「一周だけバイキング!!」を開催。挑戦者は、バカリズム、松田元太（Travis Japan）、熊元プロレス（紅しょうが）、そして川島明（麒麟）。4人の奮闘をバイキングマスター・博多華丸（博多華丸・大吉）、鈴木愛理、坂井仁香（超とき