ホンダ斬新「ステップワゴン」初公開に“反響殺到”！2025年12月26日、人気アフターパーツメーカーのダムドが、年明けの1月9日から幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表しました。今回のブースコンセプトは「ニューレトロ」と「ネオクラシック」。【画像】超カッコイイ！ これが超レトロな「斬新ステップワゴン」です！（31枚）豊かなライフスタイルに寄り添う4台のデモカーが用意されますが、そ