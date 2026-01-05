1月4日、新大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第1話が放送され、出演した白石聖が話題となっている。同作は、豊臣秀吉の天下統一を陰で支えた弟・豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の生涯を描く物語だ。「白石さんは、のちの秀長となる主人公・小一郎（仲野太賀）の幼なじみ・直役を演じています。小一郎の調子のよさに呆れながらも、ひそかに慕う淡い恋心を表現。また村の有力者である坂井喜左衛門（大倉孝二）の娘という立場から、今後