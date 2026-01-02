第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で、古豪・中大が順調にタスキをつないでいる。２日の往路では１区の藤田大智（３年）が２位で中継所に入ると、２区の溜池一太（４年）も区間６位の好走で２位につける。３区は前回大会区間賞の本間颯（３年）が１時間０分８秒（速報値）をマーク。２年連続の区間賞となる快走で首位に躍り出た。レース後の本間は「出雲と全日本で期待されている走りができなかったが、チー