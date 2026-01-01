年が明け、また気持ちを新たに頑張ろう！ と意気込んでいる方も多いはず。風水師・李家幽竹さんの書籍『李家幽竹の幸せ風水 2026年版』（世界文化社）より、「2026年のおすすめ開運旅スタイル」や「旅先や旅行前後で取り入れたい開運行動」「吉方位と凶方位」をお届けした前編に引き続き、後編では、2026年に行くべき「日本全国の開運パワースポット」を一部抜粋してご紹介します。李家幽竹（YUCHIKU RINOIE）韓国・李王朝の王族の