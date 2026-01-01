お笑いトリオ・ネルソンズの和田まんじゅう（40）が、1日に結婚した。『YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER』公式Xで、同日に発表された。和田は、再婚となる。【写真】うれしそうな表情で…ネルソンズ和田まんじゅうが再婚Xでは「ネルソンズ和田結婚。本日2026年1月1日にご結婚されました。おめでとうございます。素敵なご家庭を築いてください。末永くお幸せに！！」と写真を添えて伝えられた。和田は、2016年7月放送の日本テレビ