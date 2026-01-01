ニューイヤー駅伝第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は1日、群馬県庁発着の7区間100キロで行われた。3区終了時点で、優勝候補が大苦戦。ネットでも驚きの声が上がっている。2年ぶりの王座奪回を狙っているトヨタ自動車が、思わぬ大苦戦を強いられている。箱根駅伝1区区間記録保持者の吉居大和が1区（12.3キロ）で区間7位。トップと5秒差で悪い走りではなかったが、2区（21.9キロ）の鈴木芽吹もペースが上がらな