ニューイヤー駅伝

第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は1日、群馬県庁発着の7区間100キロで行われた。3区終了時点で、優勝候補が大苦戦。ネットでも驚きの声が上がっている。

2年ぶりの王座奪回を狙っているトヨタ自動車が、思わぬ大苦戦を強いられている。

箱根駅伝1区区間記録保持者の吉居大和が1区（12.3キロ）で区間7位。トップと5秒差で悪い走りではなかったが、2区（21.9キロ）の鈴木芽吹もペースが上がらない。1万メートル日本記録保持者にとっては不完全燃焼の区間6位となった。

さらに3区の田澤廉も苦しいレースとなり、5位から8位に順位を落として4区につないだ。

優勝候補のまさかの展開に、X上の駅伝ファンも驚き。「吉居大和-鈴木芽吹-田澤廉と並べてこの展開はTOYOTA厳しいですね」「田澤、嘘だよな……？」「鈴木芽吹、田澤廉があまり調子良くなさそうで、1区吉居もぱっとせず」「トヨタ、最初からトップになりそうなメンバーだと思ってたけど、駅伝は何があるかわからないね」などの声が上がった。

3区終了時点で連覇を狙う旭化成も15位、昨年2位のHondaも11位と出遅れている。



（THE ANSWER編集部）