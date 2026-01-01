東武百貨店 池袋本店にて、2026年1月8日(木)から1月26日(月)までの19日間、「ぐるめぐり 冬の大北海道展」が開催。1週目と2週目で一部店舗の入れ替えを行い、計約90店舗が出店する本イベント。旬素材を使用したバイヤー厳選北海道グルメをはじめ、十勝和牛を使用した豪華なお弁当や、たらばがにを贅沢に味わえるお弁当など北海道の旬を楽しめるグルメが集結。そのほか、道産「乳」を使用したスイーツや、お弁当、お惣菜、ラーメン