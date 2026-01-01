スイーツやラーメンなど約90店舗！池袋東武「冬の大北海道展」

東武百貨店 池袋本店にて、2026年1月8日(木)から1月26日(月)までの19日間、「ぐるめぐり 冬の大北海道展」が開催。

1週目と2週目で一部店舗の入れ替えを行い、計約90店舗が出店する本イベント。旬素材を使用したバイヤー厳選北海道グルメをはじめ、十勝和牛を使用した豪華なお弁当や、たらばがにを贅沢に味わえるお弁当など北海道の旬を楽しめるグルメが集結。

そのほか、道産「乳」を使用したスイーツや、お弁当、お惣菜、ラーメンなどの東武限定グルメも登場。

毎回人気の活きた蟹が入った舟形水槽もお目見えする、冬の北海道グルメを一度に楽しめるイベントです。

東武百貨店 池袋本店「ぐるめぐり 冬の大北海道展」

開催期間：2026年1月8日(木)〜26日(月)

場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース

営業時間：8階催事場→午前10時〜午後7時、地下1階3番地コンコース→午前10時〜午後8時

店舗数：約90店舗※初出店3店舗(2ヵ所合計、入れ替え含む)

※1週目：1月8日(木)〜16日(金)、2週目：17日(土)〜26日(月)

旬素材を使用したバイヤー厳選北海道グルメや、東武限定の海鮮弁当＆肉グルメがバラエティ豊かに展開。道産「乳」を使用した濃厚スイーツや、東武限定のお惣菜＆パン、期間中入れ替わりで登場するラーメン店など、見どころ満載のラインナップ。

札幌豊平館厨房「第41回十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛王様ステーキ弁当」

価格：34,560円(1折)《数量限定》

帯広にて開催された品評会「第41回十勝和牛枝肉共励会」で最優秀賞を受賞した十勝和牛を使用。希少部位「ヒレ」「サーロイン」を食べくらべできる贅沢な一折。東武限定品かつ実演販売。

鱗幸食品「根室産たらばがに棒肉づくし弁当」

価格：3,456円(1折)《各日販売予定80点》

販売期間：1月16日(金)まで

旨味と甘みが濃厚な根室産たらばがにの脚肉をあふれんばかりに盛り付けた、食べ応え抜群なかに弁当。東武限定品。

鮭まぶしおむすび 亀太郎「秋さけとたらこ」

価格：648円(1個)《各日数量限定》

出店期間：1月16日(金)まで

旬の噴火湾産のたらこと秋さけをミックスした具材を中に詰め、鮭をまぶしたごはんで握ったこだわりのおむすび。東武限定の実演販売。

furano bijou(フラノビジュー)「ふらの牛乳シフォンサンド〈いちご〉」

価格：691円(1個)

ふらの牛乳とふらの小麦を使用したふわふわ食感のシフォンに、いちごを飾り付けたケーキ。実演販売で登場。

furano bijou(フラノビジュー)「ふらの小麦のシュークリーム」

価格：〈ミルクカスタード〉399円(1個)、〈ショコラ〉451円(1個) 《各日数量限定》

出店期間：1月16日(金)まで

大人気のシュークリームにショコラ味が初登場。ミルクカスタードとの2種展開。

Jimo豆腐Soia「ななえりんごパイ」

価格：594円(1個)《各日数量限定》

出店期間：1月17日(土)から

おからクリームを入れたパイに、七飯町で収穫されたフレッシュなりんごをふんだんに乗せ、サクサクに焼き上げたアップルパイ。東武限定品。

魚と肉と北海道 蔵「海老3種豪快盛弁当」

価格：3,780円(1折)《各日販売予定50点》

販売期間：1月16日(金)まで

ボタンエビ3尾をはじめ、赤シマエビ、甘エビといった北海道産3種のエビを食べ尽くしできる豪快なお弁当。東武限定の実演販売。

うに専門店 世壱屋「道産うに3種食べ比べ弁当」

価格：6,480円(1折)《各日販売予定20点》

販売期間：1月16日(金)まで

函館産・サロマ産・小樽産の3地域のウニを食べ比べできる逸品。東武限定の実演販売。

寿司料理 谷ふじ「三幸物語II」

価格：2,761円(1折)《各日販売予定80点》

販売期間：1月17日(土)から

捌きたての海峡産生本マグロを中心に、右側の1枠は「甘エビ・ヤリイカ」「函館サーモン・昆布〆平目」「穴子」の3種類から1種類を選べる海鮮弁当。東武限定の実演販売。

掛村「夢の大地4元豚食べ比べ弁当」

価格：2,862円(1折)《各日販売予定50点》

販売期間：1月16日(金)まで

甘みのある脂身ときめ細やかな肉の旨味が口いっぱいに広がる豚肉弁当。東武限定の実演販売。

富良野ぷちぷちバーガー「ふらの和牛ステーキを載せたこぼれトマトチーズハンバーガー」

価格：1,728円(1個)《各日販売予定50点》

出店期間：1月16日(金)まで

ふらの和牛を使用したパティに、和牛ステーキと2種類のチーズをたっぷりかけたハンバーガー。東武限定の実演販売。

菓子工房フラノデリス「デリス至福の4種フロマージュ」

価格：651円(1個)《各日数量限定》

出店期間：1月16日(金)まで

北海道産のクリームチーズとカマンベールチーズ、マスカルポーネチーズを使用したケーキにパルメザンチーズクッキーをトッピングした逸品。東武限定の実演販売。

六花亭「マルセイバターサンド(生ブルーベリー)」

価格：501円(2個入)《各日数量限定》

販売期間：1月16日(金)まで

ホワイトチョコ入りのバタークリームと、フレッシュな生ブルーベリーをサクサクのビスケットでサンド。お一人様2セットまで。

とみたメロンハウス「贅沢ふらのメロンパフェ」

価格：1,100円(1個)《各日数量限定》

メロン果肉とゼリーにバウムクーヘンやクッキーの食感を重ね、ミックスソフトとホイップで濃厚に仕上げた贅沢なパフェ。東武限定のイートインメニュー。

パティスリーセルクル「スワンシュー フレーズ」

価格：702円(1個)《各日数量限定》

出店期間：1月17日(土)から

北海道産のいちごを使用し、スワンをかたどった可愛らしいシュークリームに仕上げたスイーツ。東武限定の実演販売。

イルマットーネアルル「こぼれとうきびパン コンポタ〜美瑛コーン“スイートキッス”と北海道2種のチーズ〜」

価格：594円(1個) 《各日数量限定》

美瑛コーン“スイートキッス”と北海道2種のチーズを使用した、東武限定の実演販売パン。

おやじダイニング「十勝和牛ゴロゴロミートトマトクリームコロッケ」

価格：531円(1個)《各日数量限定》

販売期間：1月16日(金)まで

十勝和牛を使用したミートトマトクリームコロッケ。東武限定品。

みんなの大ぱん「3種のチョコのショコラパン」

価格：486円(1個)《各日販売予定50点》

出店期間：1月16日(金)まで

東武限定の実演販売で登場するショコラパン。

みんなの大ぱん「いちごミルクパン」

価格：540円(1個)《各日販売予定50点》

出店期間：1月16日(金)まで

東武限定の実演販売で登場するいちごミルクパン。

中華ソバ風来堂「旬ソバ札幌味噌スペシャル」

価格：1,650円(1杯)《各日数量限定》

出店期間：1月8日(木)〜13日(火)

旬のキンキを使用した出汁と深みのある豚骨スープを合わせた北海道ならではの一杯。初出店、東武限定のお食事処メニュー。

北海道ラーメン 麺匠 双葉「中札内産豚ばらチャーシュー白味噌らーめん」

価格：1,601円(1杯) 《各日数量限定》

出店期間：1月14日(水)〜20日(火)

北海道中札内産豚ばらを特製タレで仕上げたチャーシューが絶品。初出店、東武限定のお食事処メニュー。

函館麺厨房あじさい「北海道産牛豚あいびき特塩雲呑麺」

価格：1,980円(1杯) 《各日数量限定》

出店期間：1月21日(水)〜26日(月)

十勝和牛の牛と豚のあいびき肉を使用した雲呑と、十勝産豚のからあげを添えたスペシャルメニュー。東武限定のお食事処メニュー。

鶴沼ワイナリー「お宝探しワイン」

価格：2,178円(1本)(750ml)《各日数量限定》

販売期間：1月12日(月・祝)まで

コンクール受賞品や珍しい品種が当たるかもしれない、何が入っているかはお楽しみのワイン企画。※お一人様2点まで。

旬の味覚から限定スイーツまで、北海道の魅力が詰まった19日間。

東武百貨店 池袋本店「ぐるめぐり 冬の大北海道展」の紹介でした。

