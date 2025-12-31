¤­¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÎÎÓÆ»¤Ç¡¢Â¡´ï¤Î°ìÉô¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å2»þÁ°¡¢±üÂ¿ËàÄ®Æü¸¶¤Î¾®ÀîÃ«ÎÓÆ»¤Ç¡¢ÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ­¤¬ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¡ÖÆ°Êª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂÎ¤ÏÊ¢Éô¤Ê¤É¤Ë·ã¤·¤¤Â»½ý¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÂ¡´ï¤¬¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢Æ¬Éô¤Î¹ü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï·ÚÁõ»Ñ¤Ç¡¢°áÉþ¤Î°ìÉô¤¬¤Á¤®¤ì¤Æ¤¤¤Æ