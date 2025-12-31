¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÎ®¡¦ÆóÎ®¡¦»°Î®¤Î°ã¤¤¡×¤ò¡¢¿§µ¤¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦Ê¹¤­Êý¡¦Ìë¤Î½êºî¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÉâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡Ø°ìÎ®¤ÎÃË ÆóÎ®¤ÎÃË »°Î®¤ÎÃË¡Ù(Ä¬ÆäÍÎ²ð/¤¢¤µ½ÐÈÇ)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¼ÁÌä£±¤Ä¤Ç±ü¹Ô¤­¤¬¥Ð¥ì¤ë¡Ù¡£¡û¼ÁÌä£±¤Ä¤Ç±ü¹Ô¤­¤¬¥Ð¥ì¤ë°ìÎ®¤Ï¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¯ÆóÎ®¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¤±¤òÊ¹¤¯»°Î®¤Ï¡¢Ê¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯ÃË¤Î¡È¼ÁÌä¤Î»ÅÊý¡É¤Ë¤Ï