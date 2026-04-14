俳優・伊東四朗（８８）の最新ショットにフォロワーが沸いた。シンガー・ソングライターのさだまさしのインスタグラムに登場した。さだは１４日までの投稿で「伊東四朗さんと文化放送でバッタリ」とつづって、文化放送で撮影した２ショットをアップした。伊東は白いＴシャツにデニムシャツを合わせたファッションで、カメラ目線でポーズ。フォロワーは「お久しぶりの伊東四朗さん！」「伊東四郎さん、お元気そうですね」と喜