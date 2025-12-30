茨城県古河市で、外国人の男2人が住宅に押し入り、寝ていた40代の男性に刃物を向けて脅し、現金およそ200万円を奪いました。2人は現在も逃走中です。【映像】事件現場の様子きのう午後11時半前、古河市中田新田で「近くの住宅に泥棒が入ったようでけが人がいる」と近くの住民から110番通報がありました。警察によりますと、外国人の男2人が住宅に侵入し、寝室で寝ていた40代の外国人の男性に刃物を向けて脅した上で、部屋に