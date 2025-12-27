群馬県の関越道で起きた多重事故で、現場から性別などがわからない遺体が新たに見つかりました。死者はあわせて2人となり、26人がけがをしています。【映像】67台が絡んだ事故現場の様子26日午後7時半、関越道の水上インターチェンジ付近で「玉突き事故が発生して集団災害」と通報がありました。警察によりますと、中型トラックに大型トラックが衝突したのをきっかけにあわせて67台が絡む事故が起きました。そのうち1台から