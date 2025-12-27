《最高の人生かよ！！M-1チャンピオンになれました！！関わってくれた全ての皆様にありがとう！！赤木に出会えて良かったね》12月22日に自身のInstagramを更新し、こう綴ったのはお笑いコンビ・たくろうのきむらバンド（35）。12月21日放送の漫才日本一決定戦『M-1グランプリ 2025』（テレビ朝日系）』に、赤木裕（34）とコンビを組んで出場し、優勝していた。初めての決勝進出の勢いそのまま1万1521組の頂点に輝いたたくろうは、N