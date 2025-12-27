パドレス・ダルビッシュ有投手が２７日、Ｘを更新。家族で日本に帰国し、外食チェーン店「なか卯」で食事したことを明かした。ダルビッシュは「近年は子供達も小さく、大家族なので帰国のハードルが高かったですがだいぶ落ち着いてきたので久しぶりに日本に帰ってきました」と報告。続けて、「朝は息子２人を連れてなか卯へ。出てくるのはやすぎ、美味しすぎて感動しました」と、同店の人気メニューでもある親子重の写真付きで