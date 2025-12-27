いつものパンツコーデがマンネリ気味……。そんな悩みを一新するなら、プラスワンでおしゃれを底上げできそうな「ベスト」をワードローブに迎えて。編集部はミドル世代に似合うアイテムを調査。そこで目にとまったのが、【LEPSIM（レプシィム）】から登場したもこもこベスト。フェイクファーやボアなどシーズンムード満点な素材を使用したベストは、冬コーデの一軍になりそうです。 体