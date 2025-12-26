お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタルが２６日、都内で行われた第２２回全国小学生「未来」をつくるコンクール表彰式に登壇した。今年度のコンクールのアンバサダーおよび「未来クリエイター賞」の審査員を務めた野田。子どもを表彰し、「僕の子ども時代は本当に脳天気に過ごしていた。作品というものを作った経験があんまりなかったのですが、ここにいる子どもたちは今やってるということで、ここにいる全員が天