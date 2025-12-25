年末をもって“コールドスリープ”に入るPerfumeが、コールドスリープ直前となる27日に新曲「ふめつのあなた」を配信リリースすることが決定した。【特報映像】コールドスリープ発表後の3人に密着した映像を初解禁「ふめつのあなた」は、『週刊少年マガジン』（講談社）で完結した人気漫画『不滅のあなたへ』を原作とするアニメ『不滅のあなたへ Season3』の主題歌。NHK総合で放送されており、今年の年内ラスト放送となる27日