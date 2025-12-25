来季は８年ぶりにJ１を戦うV・ファーレン長崎は12月25日、FW岩崎悠人がアビスパ福岡より完全移籍で加入することを発表した。これまで京都、札幌、湘南、千葉、鳥栖、福岡を渡り歩いてきた27歳は、長崎のサイトを通じて、以下のとおりコメントした。「V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆さま、はじめまして。岩崎悠人です。このクラブの一員として戦えることをとても誇りに思います。チームの勝利、そして目標達成のた