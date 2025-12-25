タレント萩本欽一（84）が、24日放送のニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（正午スタート）にゲスト出演。“浅草芸人”の後輩、ビートたけしについて語る場面があった。毎年12月24日の正午から翌25日の正午まで、24時間放送する同局の恒例特別番組。萩本は初回から11年にわたりパーソナリティーを務めた“レジェンド”として登場した。萩本は今年のメインパーソナリティーを務めるサンドウィッチマン富澤