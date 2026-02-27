モデルプレス＝2026/02/27】キャスターの有働由美子がMCを務めるテレビ朝日系『有働Times（タイムズ）』（よる8時56分〜10時30分）の90分スペシャルが、3月1日に放送。深掘りインタビュー企画「レジェンド＆スター」第9弾のゲストとして、栗山英樹氏が登場する。【写真】大谷翔平選手とLINEを交換した人気芸人◆栗山英樹氏「有働Times」ゲスト出演決定「レジェンド＆スター」は、それぞれの世界で功績を残した人物や、時代の最前