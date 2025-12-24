男子ゴルフの「マスターズ」王者・松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）が、２３日にＳ状結腸がんのため死去した尾崎将司さんを追悼した。松山は「訃報連絡を受け、深き驚きと悲しみに包まれております。ジャンボさんとは、２０１７年のダンロップフェニックストーナメント予選ラウンドの２日間をご一緒にプレーさせていただきました。当時７０歳とは思えないほどの圧倒的なオーラと力強いプレーは、今でも鮮明に記憶に残っております