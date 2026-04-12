◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）１６位で出た２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は６バーディー、６ボギーの７２で回り、通算２アンダーでホールアウトした。前半で２つ伸ばし、７打差の暫定１１位で折り返したが、１７、１８番を連続ボギーとし後退した。「最後まで気持ちよく回らせてくれな