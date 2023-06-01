◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１１日＝星野浩司】大会主催者は、第９０回大会の優勝賞金を過去最高額の４５０万ドル（約７億２０００万円）にすると発表した。昨年から３０万ドル（４８００万）の増額。さらに、賞金総額も昨年よりも１５０万ドル（２億４０００万円）増えて、過