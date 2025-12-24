【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1が、10月22日にリリースした10thシングル「Handz In My Pocket」のショーケースツアーを、東京・大阪・新潟・岡山・熊本の全国5都市で開催。公演では、シングル収録曲から「INTO YOU」を初披露した他、12月5日にデジタルリリースし、川西拓実が作詞を手掛け、作曲にも参加したクリスマスソング「サンタさんへ。」も披露され、特別なイベントとなった。