¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛJO1¡¢5ÅÔ»Ô¥·¥çー¥±ー¥¹¥Ä¥¢ー´°¿ë¡ª¶â¾ëÊË³¤¤Ï·§ËÜÌ¾Êª¤òËËÄ¥¤ê¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤Þ¤¡¡Ä¡×

JO1¤¬¡¢10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandz In My Pocket¡×¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¥Ä¥¢ー¤ò¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦¿·³ã¡¦²¬»³¡¦·§ËÜ¤ÎÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¡ÖINTO YOU¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿Â¾¡¢12·î5Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ºî¶Ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ø¡£¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£JO1¡¢¿·³ã¡¦²¬»³¡¦·§ËÜ¤Ë½é¾åÎ¦¡ª
12·î16Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥·¥çー¥±ー¥¹¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢10ËçÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇJO1¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ¡¢¿·³ã¡¦²¬»³¡¦·§ËÜ¤Ø½é¾åÎ¦¡£5ÅÔ»Ô¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢º£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤äMV¤Ê¤É¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤ò¸ø±é¤´¤È¤ËÂØ¤¨¤ÆÃåÍÑ¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¸ø±é¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎJAM¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Èー¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
19Æü¤Î¿·³ã¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬¡Ö¼Â¤Ï¿·³ã¤Ç¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖJust Say Yes¡×¤Î¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÁ´æÆÌé¤¬²Î»ì¤ò¡Ö¿·³ã¤ÏÊÆ¤¬ÈþÌ£¤¤¤é¤·¤¤¡×¤ÈÂØ¤¨¤Æ²Î¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
22Æü¤Î²¬»³¸ø±é¤Ï¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë²¬»³¸©¤ËJO1¤¬½é¾åÎ¦¤¹¤ë¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢JO1¤âJAM¤âµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¡£¤·¤«¤·Æ¦¸¶¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸ø±éÃæ¡¢²ÏÌî½ã´î¤¬¡Ö¤Þ¤á¡¢¤É¤³¤Àー¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥êー¥Àー¤ÎçÐÆá¾ë¾©¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢Âç»ö¤Ê»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è～¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àî¿¬Ï¡¤Ï¡Öµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÙ¸©¡¦Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÀîÀ¾Âó¼Â¤Ï¡¢ ¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ～¡ª¡¡ÎÙ¤Î¸©¤À¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ¦¸¶¤Ø¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿JAM¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢Æ¦¸¶¤Î¥Ñー¥È¤òµÞ¤¤çÂ¾¥á¥ó¥Ðー¤¬¥«¥Ðー¤·¡¢º´Æ£·Ê¸ê¤Ï¡Ö¤Þ¤á¤Î¥Ñー¥È¶ÛÄ¥¤·¤¿～¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï´ÑµÒÁ´°÷¤Ç¡Ö¤Þ¤á～¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
23Æü¤Î·§ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º´Æ£¤¬¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¡×¤È»Ï¤á¡¢ÌÚÁ´¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÇÏ»É¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¶â¾ëÊË³¤¤Ï¡¢·§ËÜÌ¾Êª¤Î¡È¤¢¤«µíÐ§¡É¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËËÄ¥¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤Þ¤¡¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¸«¤»¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ç²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. Handz In My Pocket
¥Èー¥¯¡õ¥²ー¥à
2. ¤Ò¤é¤¯
3. INTO YOU
4. Just Say Yes
¥Èー¥¯
5. RUSH
¡ã¥¢¥ó¥³ー¥ë¡ä
¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ø¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§Åìµþ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.22 ON SALE
SINGLE¡ÖHandz In My Pocket¡×
