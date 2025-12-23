イオンは12月22日、SM事業の成長戦略を発表した。3月1日付で首都圏ではユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス（U.S.M.H）傘下のマックスバリュ関東とダイエー関東事業、イオンマーケットが経営統合し、新会社イオンフードスタイルが誕生。近畿圏ではダイエーと光洋が経営統合し、商品や物流面でのスケールメリット、イオングループトータルでのシナジー追求を目指す。イオンはこれまで、インフレによるコスト上