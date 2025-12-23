11人組ガールズグループME：Iが22日、今月末でメンバーのCOCORO（25）、RAN（21）、SHIZUKU（21）、KOKONA（19）の4人が年内で活動終了すると発表した。年内で専属マネジメント契約を満了するとし「日頃より温かいご支援をたまっておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くおわび申し上げます」とし「今後も変わらぬご支援を賜れますよう、心よりお願い申し上げます」と記した。グループはJO1やINIを輩出し