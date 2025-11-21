【モデルプレス＝2025/11/21】12月30日よる5時30分から4時間半にわたり生放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS）の各賞受賞者及び曲が決定した。【写真】昨年度の「レコ大」各賞受賞者＆曲一覧このたび、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者＆曲が決定。各賞受賞者＆曲は下記の通り。◆優秀作品賞「Almond Chocolate」ILLIT「イイじゃん」