¡¡Cygames¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè23ÏÃ¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¡×¤ÎWEBÍ½¹ðÆ°²è¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ï12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ30Ê¬¤«¤éTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè23ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶¯¡×¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢Í¥ÞµÇ°¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò·Þ¤¨¤¿¥ª¥°¥ê¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£·ãÀï¤ò·Ð¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ä¡È¿·¤·¤¤»þÂå¡É¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿WEBÍ½¹ðÆ°²è¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¤Î¹âÌøÃÎÍÕ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÅ¤«¤ÊÍ¾±¤¤È´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ï¡¢Cygames¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡£ÃÏÊý¤«¤éÃæ±û¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¡È²øÊª¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£