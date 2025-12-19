アカデミー賞の中継が、2029年からYouTubeでの独占配信となることが決定した。映画芸術科学アカデミーは、Youtubeと複数年契約を結び、アカデミー賞授賞式を2033年まで同プラットフォームで独占配信することを発表。これにより1976年以来続いてきたABCとの放送提携は、2028年の第100回授賞式をもって終了する。新契約では授賞式本編だけでなく、レッドカーペット、舞台裏、ガバナーズ・ボールの模様も世界中で無料配信され、米国内