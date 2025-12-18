Antigravity A1 Insta360と第三者機関が共同で立ち上げたドローンブランド・Antigravity(アンチグラビティ)は、世界初の8K 360度全景ドローン「Antigravity A1」を日本で発表した。18日に公式サイトや認定ストアで販売を開始しており、価格は標準版が209,000円、エクスプローラーキットが249,000円、インフィニティキットが263,900円。 Antigravity A1 全てのキットに、A1ドローン、Visio