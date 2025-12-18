【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。●Nintendo Switch用ゲームソフト「桃鉄2」が1位！2025年11月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、11月13日発売のゲームソフト「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜 東日本編＋西日本編（RL025J1）」でした。