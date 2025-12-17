メッツは１６日（日本時間１７日）、ホルヘ・ポランコ内野手（３２）を２年契約で獲得したことを正式に発表した。複数の現地メディアによると２年総額４０００万ドル（約６２億円）の契約を結んだという。１４年にツインズでメジャーデビューしたポランコは、２４年にマリナーズに移籍。メジャー１０年目だった今季は１３８試合に出場して、自己最多の２６本塁打を放ち、７８打点、打率２割６分５厘をマークした。これまでは二