・ＮＹダウ４８１１４．２６（－３０２．３０） 高値４８４５２．１７ 安値４７９４６．２５ ・Ｓ＆Ｐ５００６８００．２６（－１６．２５） ・ナスダック総合指数２３１１１．４６（＋５４．０４） 出所：MINKABU PRESS