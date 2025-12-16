タレントのほしのあきさん（48）が2025年12月11日、自身のインスタグラムを更新。白いミニ丈のワンピース姿を披露した。抜群のスタイルを披露ほしのさんは、「＠hiand_officialのワンピース」とコメントを添えて、白いミニワンピと黒ブーツを合わせたコーデやドリンクを飲む様子を投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、襟付きのデザインで、裾にたっぷりとフリルをあしらった白いミニ丈のワンピースを着用。足元には黒い