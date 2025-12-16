今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米雇用統計が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円３０～１５５円７０銭。 米政府閉鎖の影響で公表が遅れていた米１１月雇用統計が今晩発表される。非農業部門雇用者数は５．０万人増、失業率は４．５％が予想されている。２６年の米金融政策を探るうえで、その結果は高い関心を呼んでいる。同時に発表される米１０月小売売上高の内容も注目されそうだ。