きょう東証プライム市場に新規上場したＮＳグループは、午前９時９分に公開価格１４８０円を７４円（５．０％）下回る１４０６円で初値をつけた。その後も弱含みの展開が続き、１２７４円の安値で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS