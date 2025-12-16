タカノが強含みとなっている。同社はきょう、月周回有人拠点「Ｇａｔｅｗａｙ（ゲートウェイ）」内の国際居住棟（Ｉ－Ｈａｂ）向けに、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が主導する環境制御・生命維持システム（ＥＣＬＳＳ）用のバルブ開発を三菱重工業から受託したと発表。これが株価を刺激しているようだ。 Ｉ－Ｈａｂは、「Ｇａｔｅｗａｙ」の主要な居住モジュールで、宇宙飛行士が生活・活動す