ドイツ自動車大手フォルクスワーゲンが、創業88年で初めてドイツ国内の工場閉鎖を決定した。中国での販売不振や欧州需要の減速、米国の関税負担などによりキャッシュフローへの圧迫が強まったことを受けた、構造調整の一環だ。フィナンシャル・タイムズによると、フォルクスワーゲンは16日からドイツ・ドレスデン工場の生産を停止する。同工場は2002年に稼働を開始した小規模施設で、これまでの累計生産台数は20万台を超えていない