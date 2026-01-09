部下との相性が悪いと感じるとき、上司はどう対処すればいいのか。大手外資系企業を中心に年間1000件以上の面談を行っている産業医の武神健之さんは「相性の問題は仕方がないことだ。他人は変えられないが、自分自身の認識と行動を変えると結果が変わってくる」という――。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■「部下と合わない」上司のストレスこんにちは、産業医の武神です。1年を通じて