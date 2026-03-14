ブランド初のEV専用モデル、大幅改良へフォルクスワーゲンが欧州で販売している電動ハッチバック『ID.3』は、今年後半に大規模な改良（マイナーチェンジ）を受ける際、『ID.3ネオ（ID.3 Neo）』に改名される。【画像】EV版ゴルフとして電動化を牽引した主力モデル【フォルクスワーゲンID.3を詳しく見る】全28枚ID.3は2020年に同ブランド初のEV専用モデルとして発売された、『ゴルフ』と同等サイズのCセグメント車だ。今回の改良