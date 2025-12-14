中国政府による訪日自粛呼びかけの影響で、韓国では中国人観光客が増加する一方、マナーの悪い中国人客の排斥を訴える「嫌中」の動きが出ている。中心となっているのは、李在明（イジェミョン）政権を“中国寄り”と見なす保守系団体。背景には保革対立の激化や近年の対中感情の悪化があるようだ。韓国の経済系メディアによると、ソウルの「新世界免税店」を11月に訪れた中国人団体観光客数は前年同期比で約90％増えた。今年