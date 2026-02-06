【全2回（前編／後編）の後編】高市早苗首相による“台湾有事”発言を機に、かの国で日本への渡航自粛が要請されているのはご存知の通り。さらに中国政府は1月26日、2月中旬から始まる春節の連休に向けて、改めて訪日自粛を呼びかけた。肝心の観光地では、いま何が起こっているのか。＊＊＊【写真を見る】「中国人は雪の中にポイ捨てする」白川郷の惨状前編では、中国人観光客の減少に対して、京都や浅草などで観光業に就