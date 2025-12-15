大阪府交野市――。同府と奈良県の県境に位置する人口約7万7000人の都市だ。1200年前の平安時代、弘法大師「空海」が同市内にある寺で修行をしていたところ、夜空から北斗七星が3か所に分かれて落ちたという伝説が残っていたり、用水の不足で水田の耕作ができずに牧場にされた「乾し田」から「星田」という地名ができたり、また、市の中央部には「天野川」という名の川が流れていたりと、交野市には、星にちなんだ場所が多い。