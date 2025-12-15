現地12月14日に開催されたブンデスリーガ第14節で、伊藤洋輝が所属する首位バイエルンと佐野海舟と川粼颯太を擁する最下位マインツが前者のホームで激突した。伊藤が今季初のスタメン出場、佐野と川粼が揃って先発入りしたゲームで、バイエルンは20分に決定機を迎える。右サイドからオリーセが左足で鋭いクロスを供給し、エリア内で反応したケインが強烈なヘディングシュート。しかし、相手GKバツのビッグセーブに