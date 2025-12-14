12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡£À÷Ã«¾­ÂÀ¡¢¶¶ËÜ°¦¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢»³Ï©ÏÂ¹°¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÈÓÅçÄ¾»Ò¡¢¶¶ËÜ½ß¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢°æ¾åË§Íº¡¢¸ÅÀîÍºÂç¡¢ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡¢É÷´Ö½Ó²ð¡¢¹â¶¶¹î¼Â¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§²¬ºêÂÎ°é¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ÈºÇ¸å¤Î¿·¥­¥ã¥¹¥È¡É¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â°¦¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡× ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿